Plastik-Müll in der EU Mit dem neuem Maßnahmenpaket will die EU ihren Beitrag gegen die zunehmende Verschmutzung der Meere leisten. Laut EU-Kommission bestehen 85 Prozent des Mülls in den Meeren aus Plastik. Die Hälfte davon sind Einwegprodukte. Allein in der EU fallen jährlich 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Weniger als ein Drittel davon wird derzeit recycelt. Der Rest wird verbrannt oder eingelagert.