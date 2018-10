Das EU-Parlament stimmt am Dienstag über schärfere Vorschriften für Online-Video-Plattformen ab. Sie sollen ab 2020 in Kraft treten. Der Beschlussvorlage zufolge sollen Ersteller von Internetvideos künftig klar anzeigen, wenn sie in ihren Beiträgen Werbung für Produkte machen. Sollten sie das unterlassen, drohen ihnen künftig Bußgelder.