Das Wahlprozedere Laut Geschäftsordnung benötigt ein Kandidat in den ersten drei Durchgängen die absolute Mehrheit. Schafft das niemand, treten im vierten Durchgang die beiden bestplazierten Kandidaten zur Stichwahl an. Zwischen den Wahlgängen können sich Kandidaten zurückziehen. Am Mittwoch sollen auch die 14 Vizepräsidenten des Parlaments gewählt werden.