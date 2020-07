EU-Plastiksteuer Gut für die Umwelt, Belastung für den Verbraucher?

Nehmen wir mal an, Sie kaufen Waschmittel. Sie waschen, bis die Packung leer ist – und werfen Sie in die gelbe Tonne. Die Müllabfuhr bringt die Packung zur Sortieranlage. Dort entscheidet sich, ob sie verbrannt oder recycelt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie verbrannt wird, liegt bei etwa 70 Prozent, erklärt Michael Jedelhauser vom Naturschutzbund Deutschland. Und das sei schlecht für die Umwelt.

Insofern sei es gut, wenn man Anreize schaffe, noch viel mehr zu recyceln, sagt Jedelhauser. Die EU-Plastikabgabe sei ein Schritt in die richtige Richtung: "Positiv ist auf jeden Fall, dass endlich mal Plastik einen Preis bekommt. Plastik ist viel zu günstig bislang. Und das führt dazu, dass man mit Plastik viel zu fahrlässig umgeht." Plastik werde nicht als Wertstoff behandelt, sondern lande viel zu häufig in der Verbrennung. Daher sei eine Plastiksteuer gut.

Rund 3,6 Millionen Tonnen Verpackungsmüll aus Plastik fallen in Deutschland pro Jahr an, in Haushalten und im Gewerbe. Wird er verbrannt entstehen Gifte, die herausgefiltert werden müssen, und CO2, das in der Luft landet.