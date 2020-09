Warschau würde dies aber gerne so darstellen, um einer Kürzung finanzieller Mittel zu entgehen, sagt Katarina Barley. Die ehemalige Richterin sitzt heute im Justizausschuss des EU-Parlaments. "Also, das ist die polnische Strategie: Sie nehmen sich einzelne Regelungen aus anderen Ländern und sagen, 'die machen das doch auch'." Es gebe in den Justizsystemen der anderen Länder einzelne vergleichbare Elemente – im Sinne von Gewaltenteilung und gegenseitiger Kontrolle. "Die Justiz soll ja auch nicht komplett freischwebend sein", erklärt Barley.

Auch in Deutschland erfolgt die Ernennung der Richter auf der obersten Bundes- und Landesebene nicht ohne politische Einflussnahme. Das könne man aber trotzdem nicht mit den Beschränkungen der Unabhängigkeit der Justiz in Polen vergleichen, erläutert Barley. Beispielsweise seien deutsche Bundesverfassungsrichter und -richterinnen auf eine bestimmte Zeit von 12 Jahren gewählt und danach nicht mehr wiederwählbar. Außerdem könnten sie nicht abberufen werden. Die Richterinnen und Richter seien also, wenn sie einmal in der Position sind, komplett unabhängig und müssten sich auch nicht irgendwo anbiedern, um wiedergewählt zu werden. Das habe Wirkung: "In Deutschland werden viele, viele Gesetze aufgehoben. Viele Anordnungen, auch von der Exekutive – also der Regierung – werden vom Verfassungsgericht aufgehoben."