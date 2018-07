Die EU-Kommission hat konkrete Vorschläge präsentiert, wie sie künftig mit geretteten Bootsflüchtlingen umgehen will. Demnach sollen zentrale Zentren für die Aufnahme von Bootsflüchtlingen geschaffen werden. Die Kosten für diese Zentren sollen in voller Höhe aus dem EU-Haushalt bezahlt werden, heißt es in dem am Dienstag vorgelegten Papier.

EU-Staaten, die ein solches Zentrum aufbauen, könnten demnach bis zu 315 EU-Mitarbeiter anfordern, unter ihnen Übersetzer, Asylexperten oder Grenzschützer. Auch sonstige Kosten würde die EU übernehmen.

In den "kontrollierten Zentren" soll idealerweise innerhalb von drei Tagen darüber entschieden werden, ob die Bootsflüchtlinge ein Anrecht auf internationalen Schutz haben oder direkt zurück in ihre Heimat müssen.

Weiterverteilung auf freiwilliger Basis

Falls die Flüchtlinge ein Anrecht auf Schutz haben, sollen sie auf EU-Länder verteilt werden. Die Aufnahme soll freiwillig sein und mit einer Pro-Kopf-Prämie in Höhe von 6.000 Euro belohnt werden. Eine Pilotphase könne so bald wie möglich gestartet werden, hieß es. Bislang hat sich jedoch noch kein Land dazu bereit erklärt, ein solches Zentrum einzurichten.

Brüssel reagiert damit auf die rigorose Flüchtlingspolitik von Staaten wie Italien und Malta. Dort durften zuletzt keine Schiffe mit im Mittelmeer vor der Ertrinken geretteten Flüchtlingen mehr vor Anker gehen. Vergangene Woche drohte Rom auch, Boote der EU-Marine-Mission "Sophia" nicht mehr einlaufen zu lassen. Die EU sagte darauf zu, das Einsatzmandat bis Ende August zu überprüfen.

Italien fühlt sich allein gelassen

Italien hatte zuletzt immer wieder betont, nicht alleine für die anlandenden Flüchtlinge zuständig zu sein. Vor diesem Hintergrund hatte der EU-Gipfel schon Ende Juni beschlossen, Aufnahmezentren in anderen Mitgliedstaaten sowie in außereuropäischen Mittelmeerländern zu prüfen. In beiden Fällen haben sich aber bisher keine Staaten bereit erklärt, als mögliche Standorte zu dienen.

Die Zentren müssen nach dem Kommissionskonzept nicht unbedingt am Mittelmeer liegen. Hauptziel seien verbesserte Verfahren zur Unterscheidung zwischen asylberechtigten Flüchtlingen und Migranten, "die kein Recht auf Verbleib in der EU haben", erklärte die Behörde. Letztere sollten dann beschleunigt abgeschoben werden. Die Zentren sollen dadurch auch Sekundärmigration verhindern - also die Weiterreise von Migranten in andere EU-Staaten.

Mit Blick auf die Aufnahme geretteter Flüchtlinge in außereuropäischen Ländern in Nordafrika oder auf dem Balkan sprach die Kommission nun nicht mehr von "Ausschiffungsplattformen" wie im Gipfel-Beschluss. Statt dessen nutzt sie den Begriff "Ausschiffungsvereinbarungen". Dabei solle es keine Inhaftnahme und keine Lager geben, betonte die Behörde. Es gehe vielmehr um klare Regeln, wer für gerettete Flüchtlinge zuständig sei.