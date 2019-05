Bundesaußenminister Heiko Maas will die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands im zweiten Halbjahr 2020 dafür nutzen, Judenfeindlichkeit stärker zu bekämpfen. " Antisemitismus ist leider in ganz Europa auf dem Vormarsch", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Gerade Deutschland dürfe das nicht hinnehmen. Toleranz müsse gefördert und Wissenslücken müssten geschlossen werden.

Was Antisemitismus am meisten befördere, sei Gleichgültigkeit, sagte Maas. Gerade im Internet erwecke eine radikale Minderheit mit lautstarken Hassparolen den Eindruck, dass sie in der Mehrheit sei. Dem müsse man sich entgegenstellen.



Die Ratspräsidentschaft wechselt halbjährlich zwischen den EU-Mitgliedsstaaten. Zu den Aufgaben des Vorsitzes zählt, die Treffen der EU-Fachminister zu leiten. Zudem kann das jeweilige Land politische Schwerpunkte setzen. Derzeit hat Rumänien den Vorsitz inne, Deutschland war zuletzt 2007 an der Reihe.