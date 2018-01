EuGH-Entscheidung Sammelklage gegen Facebook unzulässig

In der Europäischen Union sind keine Sammelklagen gegen Facebook möglich. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg klargestellt.



Die Richter erklärten eine grenzüberschreitende Sammelklage für unzulässig, die der österreichische Datenschützer Maximilian Schrems geplant hatte. Er wollte im Namen Tausender ausländischer Nutzer in Österreich wegen Verletzung der Privatsphäre gegen Facebook vor Gericht ziehen. Auch 5.000 Nutzer aus Deutschland wollten sich anschließen.