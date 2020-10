Reform ab 2023 Minimalkompromiss für grünere EU-Agrarpolitik

Die Agrarminister der EU-Staaten haben eine Reform der milliardenschweren Subventionen für Landwirte beschlossen. Künftig sollen 20 Prozent der Direktzahlungen an zusätzliche Umweltschutz-Vorgaben geknüpft werden. Was Bundesagrarministerin Klöckner als "Systemwechsel" preist, nennen Umweltschützer ein desaströses "Weiter so".