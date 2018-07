Die EU hat Sanktionen gegen russische Firmen verhängt, die am Bau der Brücke von Russland auf die Halbinsel Krim beteiligt waren. Von der Vertretung der EU-Mitgliedsstaaten hieß es am Dienstag in Brüssel, man habe die Vermögen der sechs beteiligten Firmen und Organisationen in der EU eingefroren. Durch den Bau der Brücke hätten die Firmen dazu beigetragen, Russlands Kontrolle über die illegal annektierte Halbinsel Krim zu festigen.