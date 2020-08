Damit reagiert die EU auf die massive Gewalt von staatlicher Seite gegen Demonstrierende seit Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag hatte der seit 1994 amtierende Lukaschenko nach offiziellen Angaben 80 Prozent der Stimmen erreicht. Die Opposition erkannte das Ergebnis jedoch nicht an. Auch international wurden starke Zweifel am offiziellen Ergebnis laut. Die Gegenkandidatin Swetlana Tichanowskaja nimmt den Sieg für sich in Anspruch, hält sich jedoch inzwischen in Litauen auf.