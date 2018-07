Asyl- und Migrationspolitik Die EU nimmt Kurs auf Abschottung

Hauptinhalt

Auf europäischer Ebene ist in punkto Flüchtlingspolitik einiges in Bewegung geraten. In geradezu atemberaubender Geschwindigkeit haben sich die Hardliner in der EU durchgesetzt. Europa will sich mehr abschotten. Doch auch beim Spitzentreffen der EU-Innenminister Ende dieser Woche in Innsbruck wurde deutlich: Bislang gibt es jede Menge Rhetorik und flotte Sprüche, aber kaum wirkliche Beschlüsse.

von Malte Pieper, Brüssel-Korrespondent MDR AKTUELL