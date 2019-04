Theresa May verhandelt am Mittwoch mit der EU über einen weiteren Brexit-Aufschub.

Theresa May verhandelt am Mittwoch mit der EU über einen weiteren Brexit-Aufschub.

Brüssel EU-Sondergipfel berät über Brexit-Aufschub

Hauptinhalt

Ein EU-Sondergipfel entscheidet am Mittwoch, ob Großbritannien beim Brexit noch einmal Aufschub gewährt wird. Premierministerin May will eine Verlängerung bis Ende Juni, die meisten EU-Staaten lieber noch länger. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Briten nun doch an der Europawahl teilnehmen und die Gefahr eines "No Deals" scheint zumindest vorerst vom Tisch.