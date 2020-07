Die EU-Staats- und Regierungschefs haben am Samstag beim Sondergipfel in Brüssel ihre Verhandlungen über das Aufbauprogramm nach der Corona-Krise wieder aufgenommen. Grundlage ist ein Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel. Der Belgier hält zwar am Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro des Corona-Wiederaufbaufonds fest. Die Summe der nicht rückzahlbaren Zuschüsse für besonders von der Corona-Krise betroffene EU-Staaten soll aber von 500 auf 450 Milliarden Euro reduziert werden. Die restlichen 300 Milliarden Euro sollen über Kredite vergeben werden.