Brüssel EU-Sondergipfel zum Brexit

Die britische Premierministerin Theresa May setzt weiter auf einen schnellen EU-Austritt ihres Landes. May sagte bei ihrer Ankunft auf dem EU-Sondergipfel am Mittwoch in Brüssel, sie gehe weiter vom 22. Mai aus.

Ich will, dass wir so bald wie möglich in der Lage sind, auf reibungslose und geordnete Weise zu gehen.

Bei einem Vorbereitungstreffen der EU-Botschafter hatte sich am Dienstagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Mehrheit der Mitgliedstaaten dafür ausgesprochen, den Briten einen Aufschub bis zum 31. Dezember oder 1. März anzubieten. Allerdings müssten die Briten dann an der Europawahl Ende Mai teilnehmen, was wiederum May nicht will.