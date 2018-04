Drei Insektengifte werden europaweit verboten. Die sogenannten Neonikotinoide werden unter anderem für das Bienensterben verantwortlich gemacht. Wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte, haben sich Vertreter der Mitgliedsstaaten dafür ausgesprochen, den Einsatz der Insektizide im Freiland zu verbieten. Der Einsatz in Gewächshäusern bleibe aber erlaubt.