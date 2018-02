Vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs zur künftigen Finanzplanung ist deutliche Kritik an einer Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel laut geworden.



Sie hatte am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag erklärt, der EU-Austritt Großbritanniens sei eine Chance, die EU-Finanzen neu zu ordnen. So sollte etwa die Verteilung von EU-Geldern an strukturschwache Regionen an neue Bedingungen geknüpft werden. Berücksichtigt werden sollten das Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen und die Einhaltung europäischer Werte. Hintergrund ist die Weigerung einiger osteuropäischer Staaten wie Ungarn und Polen, Flüchtlinge aufzunehmen.

Bettel: Nicht Regierungen werden bestraft, sondern die Bürger

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker erklärte dazu, er sei besorgt über den Graben zwischen Ost und West. Er wünsche keine neue Spaltung in Europa. Davon habe man genug.



Der Luxemburgische Premierminister Xavier Bettel wurde noch deutlicher. Er sagte, wenn man EU-Gelder an die Aufnahme von Flüchtlingen knüpfe, treffe das nicht die Regierungen. Am Ende würden Bauern oder Studenten dafür bestraft, dass ihre Regierung sich nicht an Abmachungen gehalten habe.



Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte, gewisse Konditionen seien sinnvoll. Es sollte aber nicht ständig alles auf Flüchtlinge fokussiert werden. Solidarität sei weit mehr als die Aufnahme von Flüchtlingen.

Auch Zustimmung für Merkel

Dagegen sagte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, Merkels Vorschlag sei eine gute Idee. Die EU-Regeln forderten Solidarität der Mitgliedstaaten. Wenn man die Regeln nicht beachten wolle, müsse man etwas zahlen.

Finanzplanung nach 2020 steht an