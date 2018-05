Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dem Abendessen der der EU-Staats- und Regierungschefs in Bulgarien.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dem Abendessen der der EU-Staats- und Regierungschefs in Bulgarien. Bildrechte: dpa

EU-Spitzentreffen EU im US-Zollstreit gesprächsbereit - unter Bedingungen

Es war nur ein Abendessen und dennoch ertragreich: Die EU-Regierungschefs haben am Mittwochabend eine gemeinsame Position zu den geplanten US-Schutzzölle gefunden und machen klar – "Verhandlungen mit der Pistole am Kopf" gibt es nicht. Stattdessen bieten sie Trump Verhandlungen im Energiesektor an. Auch beim Streit um das Atomabkommen mit dem Iran trotzt die EU US-Präsident Donald Trump.