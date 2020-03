Die EU will weiter am Flüchtlingspakt mit der Türkei festhalten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montagabend in Brüssel, das Abkommen bleibe gültig. Nun werde man analysieren, welche Teile nicht umgesetzt wurden und warum.