Die EU sei weiter besorgt über die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, sagte Tusk. "Was ich sagen kann, dass ich alle unsere Bedenken geäußert habe. Die Liste war lang." Auch der Einsatz des türkischen Militärs in Syrien bereite der EU Sorgen, sagte Tusk. Erdogan forderte dagegen von der EU eine "bedingungslose Unterstützung" des türkischen "Kampfes gegen den Terror". Mit dieser Begründung marschierte die türkische Armee in Syrien ein, um dort die Kurdenmiliz YPG zu bekämpfen.