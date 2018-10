Die Verhandlungen der EU-Umweltminister in Luxemburg über schärfere CO2-Grenzwerte kommen nicht vom Fleck. Während ein Teil der Regierungsvertreter der 28 EU-Länder unter dem Eindruck des neuen UN-Klimaberichts härtere Vorgaben für die Autobranche fordert, treten Länder mit einer starken Autoindustrie wie etwa Deutschland weiter auf die Bremse.

Ein neuer am Dienstag bei dem Ministertreffen in der luxemburgischen Hauptstadt vorgestellter Kompromissvorschlag der österreichischen Ratspräsidentschaft ging einigen Ländern nicht weit genug. Er sei zudem mit zahlreichen Ausnahmen gespickt, kritisierte der Luxemburger Umweltstaatssekretär Claude Turmes am späten Abend. Die niederländische Staatssekretärin Stientje van Veldhoven erklärte, sie habe mit dem neuen Vorstoß große politische und technische Probleme.