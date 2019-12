Die Brüsseler Behörde folgte damit einer Einschätzung der EU-Agentur für Lebensmittelsicherheit (Efsa). Chlorpyrifos, das im Obstanbau und besonders häufig bei Zitrusfrüchten zur Anwendung kommt, darf in Deutschland und in einigen anderen EU-Ländern bereits seit einigen Jahren nicht mehr verwendet werden.

Besonders in Südeuropa sowie in Drittstaaten werden aber weiterhin Obstplantagen damit behandelt. Über den Import landen entsprechende Früchte dann auch in Deutschland.