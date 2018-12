Die EU verbietet Plastikteller, Trinkhalme und andere Wegwerfprodukte aus Kunststoff. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich nach Angaben der österreichischen Ratspräsidentschaft am Mittwoch in Brüssel auf die Einzelheiten. Das Verbot soll dazu beitragen, die Massen von Plastikmüll in der Umwelt und den Weltmeeren einzudämmen.

Die EU-Kommission hatte im Mai vorgeschlagen, die Menge an Einweg-Plastikgeschirr, Lebensmittel-Verpackungen und Trinkbechern einzudämmen. EU-Parlament und Länder setzten noch einige Änderungen am Plan durch. Nun müssen sie den Deal der Unterhändler noch offiziell bestätigen. In Kraft treten werden die Änderungen voraussichtlich in gut zwei Jahren.

CO2 und Plastikmüll in Meeren reduzieren

Die Maßnahmen sollen den Ausstoß von Kohlendioxid um 3,4 Millionen Tonnen verringern. Bis 2030 könnten Umweltschäden im Wert von 22 Milliarden Euro vermieden werden, hieß es in Brüssel. Verbraucher könnten bis zu 6,5 Milliarden Euro sparen. Die Kommission begründet den Vorstoß vor allem mit dem Schutz der Ozeane. Mehr als 80 Prozent des Mülls in den Meeren sei Plastikmüll.

Kunststoffbranche alarmiert

Das Plastikverbot dürfte beinahe jeden EU-Bürger treffen. Verboten werden sollen vorerst aber nur Gegenstände, für die es bessere Alternativen gibt. Betroffen ist auch die Kunststoffbranche, die nach Behördenangaben 2015 einen Umsatz von 340 Milliarden Euro machte und 1,5 Millionen Menschen beschäftigte.

Teil der neuen Strategie ist die Beteiligung von Herstellern an den Kosten für das Aufräumen. So soll etwa die Tabakindustrie künftig für das Einsammeln von Zigarettenstummeln an Stränden oder in Parks zahlen.