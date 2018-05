Die EU-Kommission will mit finanziellem Druck, Recycling und Verboten gegen Plastikvermüllung vorgehen. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, will die EU-Kommission morgen ein Maßnahmenpaket vorlegen. Darin sei vorgesehen, beispielsweise Geschirr und Besteck sowie Strohhalme und Wattestäbchen aus Plastik zu verbieten.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger plant zudem eine Abgabe bzw. Steuer auf Plastikmüll , die die Mitgliedstaaten entrichten sollen. Die EU-Kommission schlägt dazu vor, dass pro Kilogramm nicht recyceltem Plastikmüll ein bestimmter Betrag an den EU-Haushalt abgeführt wird. Im Gespräch ist demnach ein Betrag von 80 Cent pro Kilo.

"Plastik ist das neue Umweltproblem, auf den Weltmeeren ebenso wie in unseren Städten", sagte Oettinger der "Funke-Mediengruppe". Über die Weltmeere gelangt es in die Nahrungskette, so nehmen wir täglich kleinste Plastikpartikel zu uns." Europa und auch Deutschland produziere zu viel Kunststoff, der nicht wiederverwertet werden könne. Das Maßnahmenbündel der Kommission solle gegensteuern.