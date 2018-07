Die EU-Kommission hat Ungarn wegen dessen Asylpolitik vor dem Europäischen Gerichtshof ( EuGH ) verklagt. Die Kommission erklärte, Ungarn verstoße gegen das europäische Recht, unter anderem weil Asylanträge dort nur in sogenannten Transitzonen an der Grenze möglich seien. Im ungarischen Hoheitsgebiet ist es Flüchtlingen nicht möglich, Asylanträge zu stellen. Werden sie aufgegriffen, gelten sie als illegal und werden hinter die Grenze zurückgebracht.

Mit einem zweifachen Stacheldrahtzaun sichert Ungarn seine Grenze zu Serbien. Bildrechte: IMAGO

Transitzonen sind nach Auffassung der EU zwar grundsätzlich mit europäischem Recht vereinbar, aber nicht in dieser Form, begründete die Kommission ihre Klage. So würde nur eine begrenzte Zahl von Ankommenden aufgenommen, was zu übermäßigen Wartezeiten führe. Illegal sei auch, dass Asylbewerber über die Höchstdauer von vier Wochen in den Zentren festgehalten würden. Die Verfahren sähen auch keine besonderen Garantien für schutzbedürftige Antragsteller vor.



Die EU-Kommission hatte Ungarn wie vorgeschrieben zweimal förmlich auf die Situation angesprochen. Die Klage vor dem EuGH ist der dritte Schritt des sogenannten Vertragsverletzungsverfahrens.