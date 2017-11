Mit der Unterzeichnung der Notifizierungsurkunde verpflichten sich die 23 EU-Staaten zu einer ständigen strukturierte Zusammenarbeit in Militärfragen (englisch: Pesco), die offiziell am 11. Dezember beschlossen werden soll. Außerdem sagten die Unterzeichner zu, 20 konkrete Teilnahmebedingungen zu erfüllen. Dazu gehört unter anderem eine regelmäßige Erhöhung der Verteidigungsausgaben, ohne allerdings ein konkretes Ziel zu benennen. Außerdem sagen die Mitglieder zu, sich an gemeinsamen Rüstungsprojekten zu beteiligen und Soldaten und Material für EU-Auslandeinsätze und die Krisenreaktionskräfte der Europäischen Union bereitzustellen. Letztere wurden bereits 2007 als sogenannte EU-Battlegroups aufgestellt, kamen aber bislang nie zum Einsatz.

Der EU-Vertrag sieht in den Artikeln 42 und 46 die Möglichkeit vor, auch in kleineren Staatengruppen die EU-Verteidigung auszubauen - eine Art "Koalition der Willigen". Eine europäische Verteidigungsunion wurde bisher aus Rücksicht auf Großbritannien aber nicht auf den Weg gebracht. Die Briten fürchteten durch sie eine Schwächung der Nato. Deshalb kam auch kein Pesco-Beschluss zustande.

Zum Pesco-Start am 11. Dezember sollen erste gemeinsame Verteidigungsprojekte ausgewählt werden. Bisher haben 15 EU-Mitgliedstaaten 47 Projekte vorgeschlagen: Deutschland plädiert insbesondere für ein medizinisches Einsatzkommando, ein Netz von Logistikdrehkreuzen und eine gemeinsame Offiziersausbildung. Ziel ist auch eine verstärkte Zusammenarbeit in Rüstungsfragen. So soll unter anderem die Zahl von derzeit fast 180 verschiedenen Waffensystemen in der EU verringert werden. Das soll Einsparungen bringen und die Zusammenarbeit der verschiedenen nationalen Truppenteile leichter machen.

Mit ihrer verstärkten militärischen Zusammenarbeit wollen sich die 23-EU-Staaten unabhängiger von den USA machen, die unter Präsident Donald Trump mehr Eigenverantwortung der Europäer in Sicherheitsfragen eingefordert haben. Außerdem fühlt sich die Mehrzahl der EU-Staaten seit dem Brexit-Votum Großbritanniens nicht mehr zur Rücksichtnahme auf die Briten verpflichtet, die eine europäische Verteidigungsunion als mögliche Konkurrenz zur Nato stets ablehnten. Nach dem Brexit-Votum im vergangenen Jahr starteten Deutschland und Frankreich eine neue Initiative, die EU im Bereich der militärischen Zusammenarbeit zu stärken.

Außer der ständig strukturierten Zusammenarbeit Pesco und gemeinsamen Rüstungsprojekten streben die EU-Staaten auch einen Europäischen Verteidigungsfonds an. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen sieht die Pesco-Notifizierung deshalb als Gründungsdatum für "die europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion" und als weiteren Schritt "in Richtung der Armee der Europäer". Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprach von einem "Meilenstein der europäischen Entwicklung". Die geplante Zusammenarbeit sei ein "großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit und Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU".



Einige Experten halten das für übertrieben. Von einer echten Verteidigungsunion oder gar einer autonom agierenden "EU-Armee" sei Europa noch "Lichtjahre entfernt", sagt der französische Verteidigungsexperte Frédéric Mauro, der in der Frage regelmäßig das EU-Parlament berät. Die Pesco ist für ihn "eine Täuschung". Denn viele der nun groß angekündigten Vorhaben hätten für Mauro auch ohne sie auf den Weg gebracht werden können.

Der Gedanke einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik ist älter als die Europäische Union oder die Bundeswehr. 1954 waren heutige EU-Mitgliedstaaten mit dem Versuch gescheitert, über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) eine gemeinsame Armee zu gründen. Ziel des Projektes war es, das deutsche Wehrpotential zu nutzen, ohne den Deutsche eine eigene Armee zuzugestehen. Die EVG scheiterte bei der Ratifizierung im französischen Parlament. Die Bunedsrepublik erhielt daraufhin 1955 eine Bundeswehr und trat im gleichen Jahr der Nato bei.



Über Jahrzehnte war eine eigenständige europäische Verteidigungspolitik danach kein Thema mehr. Seit der Jahrtausendwende gab es zwar neue Anläufe, die allerdings nur in einzelne Projekte mündeten. So wurden 2005 gemeinsame "EU-Kampfgruppen" mit bis zu 3.000 Soldaten gegründet. Wegen des Streits um Finanzierungsfragen wurden diese allerdings nie bei Auslandsmissionen eingesetzt. Im Frühjahr 2017 bekam die EU dann erstmals ein militärisches Hauptquartier – allerdings nur für Ausbildungseinsätze im Ausland.

