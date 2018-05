In der Europäischen Union sollen verschiedene Einwegprodukte aus Plastik verboten werden. Die EU-Kommission hat ihre Vorschläge dazu offiziell vorgestellt . Vizepräsident Frans Timmermans sagte in Brüssel, Plastikmüll sei ein großes Problem. Die Europäer müssten es zusammen angehen.

Die Kommission begründet ihren Vorstoß mit dem Schutz der Ozeane. Nach Angaben der Behörden landen jährlich 500.000 Tonnen Plastikmüll in den Meeren. Mehr als 80 Prozent des Mülls in den Ozeanen sei Plastik. Zudem machten die für ein Verbot vorgeschlagenen Produkte zusammen 70 Prozent des Mülls an Stränden aus.

Das Maßnahmenpaket der EU-Kommission sieht außerdem vor, dass die Mitgliedsstaaten bis 2025 Einweg-Plastikflaschen zu 90 Prozent recyclen sollen. Zudem sollen bestimmte Produkte wie Luftballons künftig mit auffälligen Warnhinweisen versehen werden. Verbraucher sollen so über Umweltrisiken und die richtige Entsorgung aufgeklärt werden. Die EU-Kommission will außerdem die Hersteller bestimmter Wegwerfartikel an den Kosten für die Säuberung der Umwelt beteiligen. Bisher werden die Kosten in der Regel vom Steuerzahler und der Tourismusbranche getragen.