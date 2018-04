Die EU-Kommission will mit neuen Regeln Whistleblower besser vor Verfolgung schützen. Die Behörde stellte dazu in Brüssel den Entwurf einer Richtlinie für "EU-weite Standards" vor. Demnach geht es um Informanten, die ungesetzliche Praktiken von Unternehmen, Behörden und Organisationen enthüllen. Sie sollen vor Vergeltungsmaßnahmen wie Entlassung oder Herabstufung bewahrt werden.

Ohne Whistleblower wäre auch der Facebook-Skandal um Cambridge Analytica nicht bekannt geworden. Bildrechte: picture alliance/ZUMA Press

Bringt dies nichts, ist kein Meldeweg vorhanden oder ist dieser aufgrund von Verwicklungen etwa der Firmen- oder Behördenleitung versperrt, soll sich der Informant auch sofort an den Staat wenden können. Auch dieser wäre dann verpflichtet, innerhalb von drei bis sechs Monaten zu reagieren. Als dritte und letzte Stufe käme der Gang an die Öffentlichkeit in Frage. Dieser sollte laut dem Kommissionsentwurf allerdings als "letzter Ausweg" erst dann in Frage kommen, wenn auf den anderen beiden Ebenen binnen der vorgegebenen Fristen nicht angemessen gehandelt wurde.