Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet am Donnerstag in Luxemburg, ob der Internetriese Google deutschen Behörden Schnittstellen für die Überwachung seines Webmail-Dienstes Gmail bereitstellen muss. Hintergrund ist ein Streit zwischen Google und der Bundesnetzagentur, die Gmail ähnlich wie Telefonnetzbetreiber und Internetprovider als Telekommunikationsdienst einstuft und deshalb Google zu solchen Schnittstellen für eine mögliche Strafverfolgung verpflichten will.