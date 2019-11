Produkte aus israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten müssen in der Europäischen Union besonders gekennzeichnet werden. Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. In ihrer Begründung verwiesen die Richter darauf, die Information sei nötig, damit Verbraucher "unter Berücksichtigung nicht nur von gesundheitsbezogenen, wirtschaftlichen, umweltbezogenen oder sozialen, sondern auch von ethischen Erwägungen oder solchen, die die Wahrung des Völkerrechts betreffen, eine fundierte Wahl" treffen können.