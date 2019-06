Bei der Luftschadstoff-Messung verstoßen schon vereinzelte Überschreitungen von Grenzwerten gegen EU-Recht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte, entscheidend sei der Wert an individuellen Messstationen und nicht Mittelwerte. Ein Mittelwert aus den Ergebnissen aller Stationen in einer Stadt oder Ballungsraum liefere "keinen zweckdienlichen Hinweis" auf die Schadstoffbelastung.

Der EuGH stärkt mit dem Urteil die Rechte von Menschen, die unter zu hoher Schadstoffbelastung leiden, etwa Anwohner vielbefahrener Straßen. Sie können nun leichter klagen und Abhilfe einfordern, wenn Messwerte an einzelnen Punkten zu hoch ausfallen.

Das Urteil könnte so auch für Deutschland weitreichende Folgen haben. Schlechte Werte an einzelnen Messstationen könnten vor allem Auswirkungen auf den Stadtverkehr haben: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht sich durch das Urteil bestärkt, auf weitere Dieselfahrverbote in einigen deutschen Städten hinzuwirken.