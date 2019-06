Der EuGH urteilt am Montag im polnischen "Richter-Streit". Das oberste europäische Gericht will entscheiden, ob die nationalkonservative Regierung in Polen das Rentenalter der obersten Richter absenken durfte. Ursprünglich waren die Richter bis zu ihrem 70. Lebensjahr im Amt. Eine umstrittene Justizreform senkte es auf 65. Damit waren mehr als 20 Juristen in den Ruhestand geschickt worden.