Europäischer Gerichtshof Arbeitgeber müssen Arbeitszeiten komplett erfassen

Arbeitgeber müssen die Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer komplett erfassen. Wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag entschieden hat, verpflichtet die Arbeitszeitrichtlinie und die Grundrechtecharta der Europäischen Union alle EU-Staaten dazu, dies durchzusetzen. Nur durch die systematische Arbeitszeiterfassung lasse sich überprüfen, ob zulässige Arbeitszeiten überschritten würden, hieß es zur Begründung. (Az: C-55/18)

Die EuGH-Entscheidung richtet sich gegen die Deutsche Bank in Spanien. Deren dort übliche Erfassung von Überstunden reicht nach Ansicht der Luxemburger Richter nicht aus. Das Urteil könnte auch große Auswirkungen auf den Arbeitsalltag in Deutschland haben, da auch hierzulande nicht in allen Branchen die Arbeitszeiten systematisch erfasst werden.