Kurz vor der Abstimmung über die Reform des Urheberrechts im EU-Parlament soll es heute europaweit Proteste gegen die umstrittene Gesetzesänderung geben. In 20 europäischen Ländern sind dutzende Demonstrationen angekündigt, darunter in Deutschland, Österreich und Polen.

Die meisten Teilnehmer werden in Deutschland erwartet. Große Protestveranstaltungen sind unter anderem in München, Hamburg und Berlin angekündigt. In der Bundeshauptstadt werden nach Angaben der Polizei 2.000 Menschen erwartet. Ein Vertreter des Bündnisses "Save the Internet", das den Protest mitorganisiert, rechnete sogar mit bis zu 6.000 Teilnehmern. In Mitteldeutschland gehen die Menschen in Dresden, Magdeburg, Erfurt, Leipzig Chemnitz und Jena auf die Straßen.