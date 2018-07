Atomabkommen mit Iran Fünf Länder gegen Trump

Hauptinhalt

Fünf Unterzeichnerstaaten des Atomabkommens mit dem Iran unterstützen trotz drohender US-Sanktionen das Recht Teherans zum Export von Öl und Gas. Beim Außenministertreffen in Wien erklärten sie, am Abkommen und den damit verbundenen Zusagen an den Iran festzuhalten. Damit droht US-Präsident Trump neben dem Zollstreit auch in der Iran-Frage die Isolation.