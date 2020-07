Das Europaparlament sieht noch deutlichen Änderungsbedarf an dem 1,8 Billionen Euro schweren Finanzpaket des EU-Gipfels. Parlamentspräsident David Sassoli sagte in Brüssel, beim Haushaltsentwurf gebe es einige Fehler. So müssten Kürzungen bei Forschung, Klimaschutz und Migrationspolitik korrigiert werden.