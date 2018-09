Das EU-Parlament will ein Strafverfahren gegen Ungarn einleiten. Zwei Drittel der Abgeordneten in Straßburg stimmten dem Antrag zu. Das Verfahren sieht verschiedene Sanktionen gegen den Mitgliedsstaat vor, im äußersten Fall kann Ungarn damit seine Stimmrechte verlieren. Endgültig entscheiden muss nun der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs.

Grundlage des Votums ist ein Bericht, den die Grünen-Abgeordnete Judith Sargentini im Auftrag des Parlaments erstellt hatte. Darin heißt es, es herrsche eine "systemische Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn". Gestützt ist das Urteil auf offizielle Befunde von Institutionen wie den Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) oder des Europarates.

So wird der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán vorgeworfen, die Meinungs-, Forschungs- und Versammlungsfreiheit einzuschränken, das Verfassungs- und Justizsystem zu schwächen und gegen Nichtregierungsorganisation vorzugehen. Zudem zählt der Bericht Verstöße gegen die Rechte von Minderheiten und Flüchtlingen auf und kritisiert Korruption und Interessenkonflikte.

Die ungarische Regierung wies die Vorwürfe der EU scharf zurück. Außenminister Péter Szijjártó sagte am Mittwoch in Budapest, das Votum des Europaparlaments sei die "kleinliche Rache" von einwanderungsfreundlich gesinnten Abgeordneten an Ungarn. Man habe Ungarn und seine Menschen bestraft, "weil sie bewiesen haben, dass die Migration kein naturgegebener Vorgang ist und dass man sie aufhalten kann".