Studie zu Europawahl Viele Stimmen aus Protest statt Überzeugung

Bei der Europawahl will einer Studie zufolge jeder zehnte Wahlberechtigte für rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien stimmen. Ablehnung anderer Parteien ist demnach in vielen Fällen wahlentscheidend. Die Beteiligung an der Wahl Ende Mai könnte indes deutlich höher ausfallen als noch 2014.