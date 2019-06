Die Schuldenentwicklung in Italien steht am Donnerstag hingegen offiziell nicht auf der Agenda, könnte aber am Rande zur Sprache kommen. Wegen der ausufernden Staatsverschuldung in Italien hatte die EU-Kommission zuletzt ein Strafverfahren gegen das Land empfohlen, weil die italienische Regierung 2018 keine ausreichenden Gegenmaßnahmen getroffen habe.