Nach Angaben von EVP-Chef Joseph Daul soll nun eine Experten-Kommission darüber entscheiden, ob und wann die EVP-Mitgliedsrechte der Partei wieder in Kraft gesetzt werden.



Zuvor hatte Fidesz-Chef Viktor Orbán erwirkt, dass der Vorschlag der EVP-Spitze, über den letztlich abgestimmt wurde, noch einmal in seinem Sinne geändert wurde. In der neuen Variante hieß es, das EVP-Präsidium und Fidesz hätten sich gemeinsam darauf verständigt, dass Fidesz seine Mitgliedschaft bis zum Ende des Berichts ruhen lasse.



Im ursprünglichen Vorschlag hatte es geheißen, Fidesz würde ohne eigene Mitsprache suspendiert, aber freiwillig auf seine Stimmrechte verzichten und nicht an Parteiveranstaltungen teilnehmen.