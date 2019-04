Bei einer Reihe von Explosionen sind in Sri Lanka am Ostersonntag mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 200 Menschen verletzt worden, darunter auch Ausländer. Das teilte die Polizei mit.

Mit betroffen: Kirche St. Antonius in Colombo. Bildrechte: dpa

Den Angaben zufolge ereigneten sich die Detonationen in zwei Luxushotels in Colombo. Explosionen gab es auch in mehreren Kirchen in und außerhalb der Hauptstadt Sri Lankas. Auf der Facebook-Seite einer Kirche in dem Ort Negombo war von einem Bombenanschlag die Rede. "Bitte kommt und helft, solltet ihr Angehörige hier haben", hieß es dort.