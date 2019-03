Facebook will eine ausländische Einflussnahme auf die Europawahl verhindern. Manager Richard Allen teilte in einem Blogeintrag mit, dass die Online-Plattform zur Wahl im Mai politische Werbung aus dem Ausland unterbinden werde. Die Kandidaten können ihre Werbung demnach nur in Land schalten, nicht in anderen EU-Ländern. Auch Einflussnahmen von außerhalb der EU sollen unterbunden werden.