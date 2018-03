Datenskandal bei Facebook Zuckerberg räumt Fehler ein

Im Skandal um einen mutmaßlichen gigantischen Datenmissbrauch für den US-Wahlkampf hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch "Fehler" eingeräumt. Facebook habe Fehler gemacht und müsse seinen Dienst verbessern, erklärte Zuckerberg in seiner erste Stellungnahme zu dem Daten-Skandal. Er sei "verantwortlich" für das, was in dem Sozialnetzwerk geschehe.



Es war das erste Mal, dass sich der Konzernchef persönlich in der Affäre äußerte. Er kündigte Untersuchungen an. Zudem werde Facebook mit den Ermittlern zusammenarbeiten, um den Vorfall aufzuklären. Alle betroffenen Nutzer würden informiert.