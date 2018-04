Facebook hat fristgerecht dem zuständigen Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Caspar eine Stellungnahme zu dem Daten-Skandal übermittelt. Das bestätigte die Behörde am Dienstag. Die Prüfung der Dokumente werde frühestens kommende Woche abgeschlossen sein.

Nach Angaben des sozialen Netzwerks könnten weltweit persönliche Informationen von bis zu 87 Millionen Nutzern an die Politikberatungsfirma Cambridge Analytica zweckwidrig weitergegeben worden sein, um den Wahlkampf von Präsident Donald Trump zu unterstützen.

Cambridge Analytica selbst will lediglich Daten von 30 Millionen Nutzern abgegriffen haben. Facebook wusste seit Ende 2015 von dem Datenmissbrauch – begnügte sich aber zunächst mit der Zusicherung der Löschung und informierte die Nutzer nicht. Das wird erst jetzt nachgeholt.

Am Dienstag und Mittwoch wird Facebook-Chef Mark Zuckerberg im US-Kongress befragt. Er kündigte an, für den Datenmissbrauch um Entschuldigung zu bitten. Facebook habe das Ausmaß seiner Verantwortung nicht erkannt, erklärte der 33-Jährige in einer vorab veröffentlichten Stellungnahme.