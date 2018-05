Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sich im Europa-Parlament für den jüngsten Datenskandal bei dem Online-Netzwerk entschuldigt. Facebook sei seiner Verantwortung im Kampf gegen den Missbrauch von Nutzer-Informationen durch App-Entwickler nicht ganz gerecht geworden, sagte der 34-Jährige am Dienstag bei einem Treffen mit Europa-Parlamentariern in Brüssel.

Zuckerberg gestand, man habe nicht genug getan, bei Falschnachrichten, der ausländischen Einmischung in Wahlen oder dem Missbrauch von Nutzerinformationen: "Das war ein Fehler und es tut mir leid." Zugleich kündigte Zuckerberg an, den mehr als zwei Milliarden Facebook-Nutzern weltweit weitere Werkzeuge zur Verbesserung ihrer Datensicherheit an die Hand zu geben.



Das Treffen von Zuckerberg und den Europa-Abgeordneten fand kurz vor dem Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutzgrund-Verordnung (DSGVO) am Freitag statt. Die neue Regelung soll den Schutz der Privatsphäre von Internet-Nutzern künftig verbessern und höhere Strafen bei Verstößen ermöglichen.