Faktencheck Kann man die EU verklagen?

Klare Antwort: Ja, natürlich kann man die EU verklagen. Genauer gesagt: In der Regel verklagt man die EU-Kommission, wenn man das Gefühl hat, ungerecht behandelt worden zu sein. Ist man selbst persönlich betroffen, weil man beispielsweise nicht genug Fördermittel bekommen hat, kann man in bestimmten Fällen sogar ohne Umwege den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg anrufen. Der EuGH ist die letzte Instanz bei Klagen gegen die Europäische Union.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Bildrechte: dpa In den allermeisten Fällen gehen die Kläger aber nicht nach Luxemburg, sondern versuchen erst einmal in ihrer Heimat ihr Recht durchzusetzen. In Deutschland also beispielsweise vor die deutschen Gerichten. Diese können dann, bei kniffligen Fragen, den Ball nach Luxemburg an den EuGH weiterspielen, der in letzter Instanz entscheidet.

Trumps Rat: Klagen und verhandeln

Komplizierter wird es aber im Fall von Herrn Trump. Der US-Präsident hatte sich in einer Pressekonferenz gerühmt, Großbritanniens Premier May den entscheidenden Tipp in Sachen Brexit gegeben zu haben – auch wenn dieser vielleicht als zu brutal aufgefasst worden sei, wie Trump einräumte. Allerdings beließ es Trump bei Andeutungen. Er ließ nicht selbst die Katze aus dem Sack, wie er die stockenden Brexit-Verhandlungen wieder im Sinne Englands wenden würde.

Theresa May und Donald Trump bei Gesprächen in London. Bildrechte: dpa Dies musste Theresa May im Fernsehen der BBC schon selbst tun: "Er hat mir tatsächlich gesagt, ich solle die EU verklagen statt zu verhandeln", lacht die britische Premierminister einem verdutzten Moderator entgegen. Um hinzuzufügen, dass Trump im gleichen Atemzug empfohlen habe, "nicht vor Verhandlungen wegzulaufen", denn sonst sitze sie "in der Klemme".



Es sind also zwei Sätze, die sich ausschließen, wenn man sie denn befolgen würde: Klagen und gleichzeitig verhandeln. Aber spielen wir es einmal durch, auch wenn Trump nicht einmal den Grund mitgeliefert hat, warum Großbritannien die EU wegen der Brexit-Verhandlungen konkret verklagen sollte.

Regelung im Vertrag von Lissabon

Es lässt sich auf jeden Fall folgendes zweifelsfrei feststellen: Als der Vertrag von Lissabon, der erstmal die Möglichkeit des Austritts aus der EU vorsah, 2007 von den Mitgliedsstaaten unterzeichnet wurde, stimmte auch Großbritannien dem ausdrücklich zu. Darin heißt es: "Die Union handelt mit dem Staat, der austreten möchte, ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus". Diese Verhandlungen finden wie vorgesehen statt.