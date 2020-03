Die Push-Backs verstoßen gegen Völkerrecht und gegen EU-Recht. Die Menschen müssten in Griechenland Zugang zu einem Asylverfahren bekommen, erläutert Alexander Schwarz von der Universität Leipzig. Das Europarecht kenne zwar eine Ausnahme, die treffe im aktuellen Fall aber nicht zu. Nach seinen Worten braucht es einen Vorschlag des Rates. Die EU-Kommission müsste darüber beraten und dann diesen Ausnahmemechanismus nach Art. 78 AEUV auslösen. Durch einen Mitgliedsstaat wie Griechenland alleine könne das nicht erfolgen, sagt der Völkerrechtler. Griechenland könne sich also nicht darauf berufen und handle klar europarechtswidrig.

Vom Verhalten der EU-Kommission ist Schwarz irritiert und verweist darauf, dass die Kommission als Hüterin der Verträge bezeichnet werde. Das heiße, sie müsse auf die Erhaltung des EU-Rechts drängen. Gegenwärtig werde sie dieser Aufgabe nicht gerecht, sondern agiere eher politisch, was sonderbar sei. Das zeige sich ganz besonders am Verhalten der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen . Sie habe bei ihrem Besuch an der griechischen-türkischen Grenze vor wenigen Tagen den Griechen die Solidarität der EU bei ihrem Vorgehen zugesichert. Damit rechtfertige sie von oberster Stelle den Rechtsbruch am EU-Recht, sagt Schwarz.

Migranten schlafen in der Nähe des Grenzübergangs Pazarkule an der türkisch-griechischen Grenze auf einem Feldweg. Bildrechte: dpa

Ginge das, würden ja nicht so viele Menschen den gefährlichen Weg wählen, erläutert Wiebke Judith, Rechtspolitische Referentin bei Pro Asyl. An dieser klaren Rechtslage ändere auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Februar nichts. Der erklärte in einem Fall der spanischen Enklave Melilla einen speziellen Push-Back für gerechtfertigt, weil es auch einen legalen Weg gegeben hätte.



Judith sagt, dieses Urteil sei ein bisschen missverständlich und unglücklich, weil es jetzt so interpretiert werden könnte, als ob es die Push-Backs in die Türkei erlaube. Tatsächlich aber sei das Urteil nur auf einen bestimmten Paragrafen ergangen, und zwar Art. 4 vom Zusatzprotokoll Nr 4. Das Urteil habe sich nicht auf Art. 3 EMRK – das Verbot der Folter – bezogen.