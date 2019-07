Trotz Nothafenrecht: Rackete droht Gefängnis

Innerhalb der Europäischen Union gibt eine Richtlinie vor, dass die Mitgliedsstaaten das Nothafenrecht einrichten und respektieren sollen. Vermutlich nimmt Kapitänin Carola Rackete nun genau dieses Recht für sich in Anspruch, um das Anlegen auf Lampedusa zu rechtfertigen: Sie habe sich gesorgt, dass Migranten über Bord in den Tod springen könnten, die Lage an Bord sei verzweifelt gewesen, sagte die Kapitänin.



Und dennoch droht ihr in Italien jetzt eine Gefängnisstrafe zwischen drei und zehn Jahren: Rackete habe beim Einlaufen einem Kriegsschiff Widerstand geleistet und damit gegen die Schifffahrtsordnung verstoßen, heißt es. Darüber hinaus sei von Beihilfe zur illegalen Einwanderung und einer Verletzung des Seerechts die Rede.

Nationales Recht kollidiert mit Völkerrecht

Matteo Salvini, Innenminister Italiens, bezeichnete die Hafeneinfahrt als "kriminellen Akt". Bildrechte: dpa Uwe Jenisch ist gespannt auf den Prozess: Das Gericht müsse hier zwischen nationalem Recht und Völkerrecht abwägen. Denn das Gewohnheitsrecht gehöre auch zum Völkerrecht. Also müsse sich das italienische Gericht auch mit der Frage des Nothafen-Anspruchs auseinandersetzen.



Das letzte Gericht, das sich mit Rackete und den Menschen an Bord ihres Schiffes auseinandergesetzt hat, war vor einer Woche der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Er kam einem Eilantrag von ihnen, in Italien anlegen zu dürfen, nicht nach. Weil Kinder und Kranke bereits Mitte Juni das Schiff hätten verlassen können und es deswegen keine ernsten und dringenden Gründe für das Anlegen gebe, erklärten die Richter.

Jenisch fordert politische Lösung für Seenotrettung