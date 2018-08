Faktencheck Der militärische Griff nach den Sternen

Hauptinhalt

"Der Weltraum ist ein Kriegsgebiet, genauso wie Land, Luft und See" - mit diesen Worten hatte US-Präsident Trump seine Idee einer "Space Force" begründet, also US-amerikanischer Weltraum-Streitkräfte. Diese Woche hat seine Regierung damit ernst gemacht und in den Haushalt für das kommende Jahr die erste Milliardensumme für die Aufrüstung im All eingestellt. Aber ist der Weltraum wirklich bereits ein "Kriegsgebiet", wie Trump behauptet?

von Sebastian Hesse, MDR Aktuell