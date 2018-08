Wie die US-Regierung in Washington mitteilte, werden durch die Sanktionen mögliche Vermögen der Minister in den USA eingefroren. US-Bürger dürfen außerdem keine Geschäfte mit ihnen abschließen. Die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders sagte, beide Minister hätten "führende Rollen bei der Inhaftierung und Festnahme von Pastor Brunson gespielt".

Andrew Brunson lebt seit mehr als 20 Jahren in der Türkei und war Pastor an einer Kirche in der Küstenmetropole Izmir. im Oktober 2016 – wenige Monate nach dem Putschversuch in der Türkei – wurde er fest- und später in Untersuchungshaft genommen.